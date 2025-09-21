Alles zu oe24VIP
Sturz aus Fenster: Bub (7) kämpft um sein Leben
Schwerer Unfall

Sturz aus Fenster: Bub (7) kämpft um sein Leben

21.09.25, 11:28
Ein siebenjähriger Bub ist Samstagabend bei einem Fenstersturz in Wien-Penzing lebensgefährlich verletzt worden.  

Das Kind fiel aus dem offenen Fenster eines Mehrparteienhauses. Der Bub wurde durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, gab die Polizei am Sonntag bekannt.

Laut ersten Erhebungen soll sich die 40-jährige Mutter und ihre drei weiteren minderjährigen Kinder in der Wohnung aufgehalten haben. Es wird nun ermittelt, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

