Von Kamera inflagranti erwischt: Dieser Einbrecher wird gesucht

Der Täter konnte mit der Beute im fünfstelligen Bereich fliehen.

Ein bislang unbekannter Mann steht im Verdacht am 15. Mai zu Mittag in ein Mehrparteienhaus in Favoriten geschlichen und dort eine Wohnungstüre aufgebrochen zu haben. Der Täter mit Kapperl und einer auffälligen Nase konnte mit Geld und Schmuck im hohen fünfstelligen Bereich fliehen.

© LPD Wien

Von Kamera aufgezeichnet

Seither wird nach dem Mann gesucht. Womit der dreiste Einbrecher wohl nicht gerechnet hat. Beim Durchwühlen der Wohnung wurde er von einer Videokamera aufgezeichnet. Diese Bilder konnten gesichert werden.

Die Landespolizeidirektion Wien, über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien, ordnete nun die mediale Veröffentlichung der Fotos an. Sachdienliche Hinweise zu dem Tatverdächtigen, auch anonym, können an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, Ermittlungsbereich Einbruchsdiebstahl, unter der Telefonnummer 01-31310-57800 weitergegeben werden.