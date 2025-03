Vor Augen von Kletter-Partner 30 Meter abgestürzt

Der 19-Jährige wurde nach dem Absturz mit Notarzthubschrauber ins Welser Klinikum geflogen - sein Freund erlitt einen schweren Schock

OÖ. Ein 19-Jähriger ist Samstagvormittag in einem Klettergarten in Rindbach in Ebensee in Oberösterreich (Bezirk Gmunden) rund 30 Meter über steiles Gelände abgestürzt und dabei verletzt worden. Auf der Suche nach einer Route hatte er den Halt verloren und war über eine laubbedeckte Rinne unkontrolliert in die Tiefe gerutscht. Der Notarzt-Heli flog den Verletzten ins Klinikum Wels. Sein gleichaltriger Freund, der das Unglück mit ansah, erlitt einen schweren Schock.

Die beiden jungen Männer hatten eine Sportkletterroute absolviert und eine Rast eingelegt, berichtete die Polizei. Einer wollte eine gangbare Route finden und ging dazu den Wandfuß entlang. Dabei verlor er in dem 45 Grad steilen Gelände das Gleichgewicht. Sein Begleiter sowie zwei Kletterer leisteten Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Der Notarzthubschrauber "Martin 3" brachte den 19-Jährigen ins Spital.