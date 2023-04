32-Jähriger bei Messerattacke lebensgefährlich verletzt

Ein 32-Jähriger ist am frühen Sonntagabend auf dem Vorplatz des Bahnhofs in Dornbirn durch mehrere Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden.

Zwischen dem Mann aus dem Irak und drei 15-Jährigen war eine Auseinandersetzung entbrannt, in deren Verlauf dem 32-Jährigen mehrmals in den Rücken gestochen wurde. Die Heranwachsenden flüchteten, zwei von ihnen wurden im Rahmen einer Fahndung gefasst. Der dritte Jugendliche war auch am Montag noch auf der Flucht.

Was der Auslöser des Streits war, stand nach Angaben der Polizei vorerst nicht fest. Die Einvernahmen der Festgenommenen dauerten am Montag an, der in Spitalsobhut befindliche 32-Jährige war nicht vernehmungsfähig. Sein Zustand wurde aber als stabil beschrieben.

Nach dem Flüchtigen wurde am Montag "intensiv gefahndet", wie es bei der Exekutive hieß. Noch nicht sichergestellt werden konnte die Tatwaffe.