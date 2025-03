Blutiger Kampf mit Stanley-Messer: Zwei Verletzte

Die beiden Kontrahenten wurden schwer verletzt.

In der Nacht auf Dienstag ist es in Dornbirn zu einer brutalen Auseinandersetzung gekommen. Zwei schwer alkoholisierte 25-Jährige lieferten sich einen Kampf mit einem Stanleymesser – beide wurden dabei schwer verletzt!

Die Tat ereignete sich in einem Gebäude in der Kaplan-Bonetti-Straße. Einer der beiden Männer musste mit Stich- und Schnittverletzungen operiert werden, während der andere nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus verlassen konnte. Beide wurden vorläufig festgenommen.

Motiv noch unklar

Die Polizei ermittelt intensiv, um die genauen Gründe und den Ablauf der blutigen Auseinandersetzung zu klären. Was die beiden Männer dazu trieb, sich gegenseitig mit einem Stanleymesser zu attackieren, bleibt vorerst ein Rätsel.

Erst am vergangenen Samstag sollen mehrere Rumänen im Arbeitermilieu in Wien-Favoriten in einen Streit geraten sein. Dabei zog ein 49-Jähriger ein Messer und stach seinem Bekannten (40) in den Bauch.