Frau gerät unter Zug - und überlebt fast unverletzt

Die 50-Jährige wurde nur leicht verletzt.

Eine 50-Jährige ist Freitagabend am Bahnhof in Lochau in Vorarlberg (Bezirk Bregenz) aus unbekannter Ursache auf dem Bahnsteig gestürzt und auf das angrenzende Gleis gefallen. Daraufhin geriet sie unter einen mit rund 20 km/h einfahrenden Regionalzug. Der Lokführer hatte zuvor sofort eine Vollbremsung eingeleitet. Der Zug kam nach wenigen Metern zum Stillstand. Die Frau befand sich darunter, war jedoch ansprechbar und erlitt lediglich Abschürfungen, berichtete die Polizei.

Sie wurde nach der Bergung durch die ÖBB-Betriebsfeuerwehr und die Feuerwehr Lochau von Rettungskräften und einem Notarzt erstversorgt und dann mit einem Rettungshubschrauber in das Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen. Die 50-Jährige konnte sich an den Vorfall nicht erinnern, hieß es.