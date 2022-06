Neuer Klub für Michael Liendl

Der GAK hat mit Michael Liendl einen neuen Spielgestalter verpflichtet.

Der Mittelfeldspieler unterschrieb beim Fußball-Zweitligisten einen Einjahresvertrag, wie die Grazer am Donnerstag bekannt gaben. Der ehemalige Deutschland-Legionär spielte in der vergangenen Saison noch erfolgreich für den WAC in der Bundesliga, der 36-Jährige verlängerte bei den Wolfsbergern nach Auslaufen seines Vertrags aber nicht mehr. Für den GAK lief Liendl bereits vor 19 Jahren auf.

"Ich freue mich, den GAK bei den nächsten Schritten zurück zu alter Stärke zu unterstützen", meinte Liendl in einer Club-Mitteilung. Er hatte den Sprung zum Profi bei den Grazern geschafft, danach ging es über Kapfenberg, die Austria und den WAC nach Deutschland (Düsseldorf, 1860 München) und in die Niederlande (Twente Enschede).