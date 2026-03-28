Lawinenabgang in Vorarlberg: Tourengeher tödlich verunglückt

Bei einem Lawinenabgang in Vorarlberg ist am Samstag ein Tourengeher tödlich verletzt worden.

Ein 53-jähriger Skitourengeher ist am Samstag bei einem Lawinenabgang westlich des Gipfels Winterstaude in Egg/Schetteregg in Vorarlberg (Bezirk Bregenz) ums Leben gekommen. Der Mann war laut Polizei in den Nordhang eingefahren, als sich das Schneebrett löste und ihn über 295 Meter weit und 214 Meter, zum Teil über felsdurchsetztes steiles Gelände, in die Tiefe riss. Dort blieb der Mann schließlich regungslos liegen. Für den Wintersportler kam jede Hilfe zu spät.

Verschüttet wurde der Skitourengeher indes kaum, hieß es. Der gute ausgerüstete Alpinist hatte es noch geschafft, den Airbag auszulösen. Der Notarzt eines Rettungshubschraubers konnte jedoch nur mehr seinen Tod feststellen.

Zum Unfallzeitpunkt herrschte in dem Bereich Lawinengefahrenstufe 3, also erhebliche Gefahr. Im Einsatz standen zudem die Bergrettung Bezau, der Notarzhubschrauber C8, der Polizeihubschrauber Libelle, zwei Polizeistreifen sowie die Alpinpolizei. Mehr dazu in Kürze...