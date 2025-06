Radfahrerin nach Kollision mit Pkw verstorben

Während des Abbiegevorgangs kam es zur seitlichen Kollision zwischen dem Auto und der Radfahrerin.

Vorarlberg. Am vergangenen Donnerstag kam es in Lauterach auf der Bundesstraße Richtung Dornbirn zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Eine 38-jährige Autolenkerin blinkte und bog nach einigen Metern nach rechts in die Karl-Höll-Straße ein. Zeitgleich fuhr eine 58-jährige Radfahrerin ohne Helm auf dem Radfahrstreifen in dieselbe Richtung. Während des Abbiegevorgangs kam es zur seitlichen Kollision zwischen dem Auto und der Radfahrerin. Die Frau stürzte mit dem Fahrrad und zog sich schwere Verletzungen zu, denen sie am Folgetag erlag, wie die Polizei heute bekanntgab.