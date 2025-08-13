Alles zu oe24VIP
Radler entdeckt toten Biker im Gebüsch

13.08.25, 08:39
Die Identität des Motorradlenker stand vorerst nicht fest  

Ein Radfahrer hat am späten Dienstagnachmittag in Koblach (Bezirk Feldkirch) einen tödlich verunglückten Motorradlenker entdeckt. Der Biker lag in einer Böschung neben der Koblacher Straße (L55). Wie die Erhebungen der Polizei ergaben, starb der Motorradfahrer an einem massiven Schädelhirntrauma. Die Identität des Mannes stand vorerst nicht fest.

Leiche und Motorrad wurden von Feuerwehr und Wasserrettung geborgen. Da die Abklärungen zur Identitätsfeststellung noch liefen, wurde der Leichnam von der Staatsanwaltschaft Feldkirch zunächst nicht freigegeben.

