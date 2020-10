Schon zwei Vermisste in SOS-Kinderdorf in Bregenz

Nachdem bereits die 16-jährige Angelina vermisst wird, wurde nun bekannt, dass eine weitere Jugendliche aus dem SOS-Kinderdorf verschwunden ist.

Zwei 16-Jährige sind seit Donnerstag bzw. Freitagabend aus einer Wohngemeinschaft eines SOS-Kinderdorfs in Bregenz verschwunden. Hinweise wurden an die Polizeiinspektion Bregenz unter der Telefonnummer +43(0)59133-8120 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten. Zwischen den beiden Fällen bestehe laut aktuellem Wissensstand kein Zusammenhang, hieß es bei der Polizei auf APA-Nachfrage, die Mädchen hätten auch in unterschiedlichen Wohneinheiten gelebt.

© Polizei

Jetzt wird auch Barbara Bösch vermisst.Die schon seit Donnerstag als abgängig geführte Barbara Bösch ist 1,70 Meter groß, schlank und hat blonde, rosa getönte Haare. Zur Zeit ihres Verschwindens trug sie laut Polizei eine schwarze Hose, bunte Schuhe und vermutlich eine schwarze Jacke. Die seit Freitagabend vermisste Angelina ist Schweizer Staatsbürgerin, 1,65 Meter groß, schlank und hat brünette Haare, berichtete die Landespolizeidirektion. Was sie zum Zeitpunkt ihres Verschwindens anhatte, war nicht bekannt. Die zeitliche Nähe der Abgängigkeitsmeldungen sei ein Zufall.

© Polizei

Wer hat Angelina gesehen?