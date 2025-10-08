Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Vorarlberg
Wasserrettung Innsbruck
© Wasserrettung Innsbruck

Tagelange Suche

Traurige Gewissheit: Jäger (72) tot aus Stausee geborgen

08.10.25, 23:45
Teilen

Nach einer tagelangen Suchaktion ist am Mittwoch ein vermisster verunfallter 72-Jähriger samt seinem Pkw aus dem Stausee Kops in Vorarlberg geborgen worden. 

Partenen. Nach einer tagelangen Suchaktion ist am Mittwoch ein vermisster verunfallter 72-Jähriger samt seinem Pkw aus dem Stausee Kops in Vorarlberg geborgen worden. Taucher der EKO Cobra bargen das Fahrzeug in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr am Nachmittag aus einer Tiefe von 52 Metern. Der Vermisste befand sich noch im Fahrzeug, wie die Polizei mitteilte. Der Verkehrsunfall, bei dem der Pkw in den Stausee gestürzt war, hatte sich bereits am Donnerstag vergangener Woche ereignet.

Wollte zur Jagdhütte

Am Abend des 2. Oktober war der Jäger aus Vorarlberg laut Polizei mit seinem Pkw über die Staumauer gefahren, um zu seiner Jagdhütte zu gelangen. Unmittelbar nach der Überfahrt der Staumauer kam er aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug stürzte daraufhin über eine steile Böschung und versank im Stausee.

Ein weiterer nachkommender Jäger bemerkte wenige Minuten später das Scheinwerferlicht im Wasser und verständigte umgehend die Einsatzkräfte. Seitdem wurden umfassende Suchmaßnahmen durchgeführt, die sich aufgrund einer Sichtweite von nur wenigen Zentimetern und der niedrigen Wassertemperaturen äußerst schwierig gestalteten.

Am Mittwoch konnte der Pkw schließlich geborgen werden. Die Spurensicherung durch die Kriminalpolizei ergab keine Hinweise auf Fremdverschulden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden