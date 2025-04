Windböe reißt Heißluftballon in Bäume

Der 70-jährige Ballonfahrer und seine vier Gäste blieben zum Glück unverletzt.

Bregenz/Diepoldsau. Ein bereits am Bodenseeufer in Hard (Bezirk Bregenz) gelandeter Heißluftballon ist am Mittwochvormittag von einer kräftigen Windböe gegen eine Baumgruppe gedrückt worden. Der Windstoß beförderte den mit fünf Personen besetzten Korb in Richtung des Sees, zehn Meter vom Wasser entfernt wurde er von der Baumgruppe gestoppt, weil sich die Ballonhülle verfing. Der Fahrgastkorb blieb aufrecht stehen, der 70-jährige Ballonfahrer und seine vier Gäste kamen ohne Verletzungen davon.

© Feuerwehr Hard ×

© Feuerwehr Hard ×

© Feuerwehr Hard ×

Nach Angaben der Polizei startete der Ballon in Diepoldsau im Kanton St. Gallen, einer Nachbargemeinde zu Vorarlberg. Gegen 8.30 Uhr setzte der Ballonfahrer im Bereich des "Grünen Damms" in Hard zur Landung in einer Wiese an. Sobald der Korb auf dem Boden aufsetzte, wurde der Ballon von der Windböe mitgerissen. Die Ballonhülle wurde von der Feuerwehr per Drehleiter aus der Baumgruppe entfernt, sie dürfte leicht beschädigt worden sein.