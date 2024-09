Wanderin bei Zehn-Meter-Absturz in Tirol schwer verletzt

Eine 67-jährige Wanderin ist am Freitag in Serfaus (Bez. Landeck) nach einem Sturz und damit verbundenen schweren Verletzungen vom Hubschrauber geborgen worden.

Die Belgierin kam beim Abstieg vom Furgler (3.004 Meter) aus unbekannter Ursache und ohne Fremdeinwirkung zu Fall und stürzte in einer Seehöhe von 2.600 Metern rund zehn bis 15 Meter über steiles, felsdurchsetztes Gelände ab. Ihre Begleiter setzten einen Notruf ab, informierte die Polizei.

Die 67-Jährige wurde am Unfallort von der Besatzung des Notarzthubschraubers "Christophorus 5" erstversorgt. Anschließend wurde die Frau per Tau geborgen und in die Klinik nach Innsbruck geflogen.