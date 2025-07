Was Sie für eine sichere Urlaubs-Rückreise wissen müssen

Wieviel Tabakwaren und Alkohol erlaubt sind und wann es strengere Zoll-Regeln gibt

Damit die Urlaubserinnerungen nicht an der Zollkontrolle enden, rät Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl zur rechtzeitigen Information über Einfuhrbestimmungen. Innerhalb der Europäischen Union gilt grundsätzlich der freie Warenverkehr – Reisende dürfen Produkte für den Eigenbedarf mitführen. Dennoch sind bestimmte Mengen- und Nutzungsvorgaben zu beachten.

Die wichtigsten Zoll-Regeln



Tabak: 800 Zigaretten, 400 Zigarillos, 200 Zigarren, 1 kg Rauchtabak und 800 Tabaksticks („Heets„) oder 250 g enthaltener Tabak bei anderer Aufmachung sind innerhalb der EU erlaubt. Tabakwaren (pro Person): 200 Zigaretten oder 100 Zigarillos (≤ 3 g je Stück) oder 50 Zigarren oder 250 g Rauchtabak sind zollfrei, wenn sie aus einem Urlaubsland außerhalb der EU einreisen.

Alkohol: 10 Liter Spirituosen, 20 Liter andere Alkoholika als Bier, Schaumwein oder Wein bis 22 % vol., 90 Liter Wein (davon max. 60 Liter Schaumwein) und 110 Liter Bier dürfen aus EU-Staaten und der Schweiz mitgenommen werden. Bei Einreise aus Nicht-EU-Staaten gilt: Alkoholische Getränke (pro Person): 1 Liter Alkohol mit mehr als 22 % vol. oder unvergällter Alkohol mit mehr als 80 % vol. Ethylalkohol oder 2 Liter Alkohol und alkoholische Getränke, ausgenommen nicht schäumende Weine und Bier, mit einem Alkoholgehalt von weniger als 22 % vol. Zusätzlich erlaubt sind 4 Liter nicht schäumender Wein und 16 Liter Bier.

Andere Gegenstände: Auch andere Gegenstände, wie Souveniers sind streng reguliert. Für Landreisende ist ein Wert von 300 Euro bestimmt, 430 Euro für Flugreisende. Für Reisende unter 15 Jahren ist die Freigrenze 150 Euro.

Bargeld: Besonders wichtig ist eine andere Regel. So darf nur eine bestimmte Menge an Bargeld mitgenommen werden. Denn ab 10.000 Euro in der Tasche gilt eine Meldepflicht.

Um auch schon auf der Hinreise auf der sicheren Seite zu sein, sollte man zuvor die aktuellsten Reisewarnungen für das jeweilige Reiseziel überprüfen.