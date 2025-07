Mega-Flug-Chaos im Sommer: Verspätungen und Streiks

Die Chancen für pünktliche Flüge waren noch nie so schlecht wie in diesem Sommer. Das sind die Gründe.

Es hat schon mit viel Stress begonnen. In der Urlaubssaison 2025 starteten die Sommerferien mit jeder Menge Flug-Verspätungen. Wie oe24 anhand aktueller Zahlen von flightright belegen kann, kamen die von Österreichs Flughäfen gestartete Flieger teils in jedem dritten Fall (!) mit Verspätung an.

Verspätungen von Fliegern aus Österreich

So gab es zwischen 22. Juni und 5. Juli, also rund um den Start der Sommerferien, sehr viel Flug-Verspätungen. Jeder dritte von Klagenfurt gestartete Flieger kam zu spät an. Beim Flughafen Wien kamen von 5.636 Flügen sage und schreibe 1.531 zu spät am Zielort an. Das sind 27%. Und: 46 Flüge wurden ganz abgesagt.

Auch von Graz, Linz und Salzburg gestartete Flüge kamen in einem Fünftel der Fälle mit Verspätung an.

Urlaubsländer mit den meisten Flug-Stornierungen

Die flightright-Daten für oe24 zeigen auch, dass es in beliebten Urlaubsländern der Österreicher zu teils eklatanten Flug-Stornierungen kam, ebenfalls in der Zeit von 22. Juni bis 5. Juli, also in den vergangenen zwei Wochen.

In Spanien waren von 47.239 Flügen ganze 13.793 verspätet (29%). Und storniert wurden 465 Flüge.

In Italien wurden 333 Flüge storniert, von insgesamt 34.107. 11.233 Flieger hatten Verspätung (32%).

In Griechenland hatten sogar 38% der Flieger Verspätung, nämlich 6.860 von 17.770. Storniert wurden hingegen nur 38 Flüge.

In der Türkei hatte auch jeder fünfte Flieger eine Verspätung von mindestens einer Viertelstunde. 2.245 von 10.176 Flugzeuge waren zu spät dran, storniert wurden 17 Flüge.

Fluglinien: Jeder dritte TAP-Flug startet verspätet

37% der TAP Portugal-Flüge starten mit Verspätung, gefolgt von Air France (22,7%) und Swiss (22,4%). Die AUA ist mit 10,8% recht pünktlich.

Streiks werden dramatisch

Die Personalsituation ist immer enger und Streiks werden dramatisch, warnen Gewerkschafter. Vida-Luftfahrt-Sprecher Daniel Liebhart warnte im Standart jüngst: "Die österreichischen Fluglotsinnen und -lotsen arbeiten seit Monaten am Limit, um ein Rekordwachstum nach dem anderen im Land zu bewältigen." Ein Streik, wie etwa kürzlich in Frankreich, würde hunderte Flüge ausfallen lassen.

Anders als die Austro Control warnt auch die Europäischen Organisation zur Sicherung der Luftfahrt (kurz: Eurocontrol) seit Monaten eindringlich vor Engpässen. Denn der Flugverkehr in Europa nahm bereits im Sommer 2024 um rund fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu, und ein Drittel der Passagierinnen und Passagiere musste Verspätungen von 15 Minuten und mehr in Kauf nehmen. Das dürfte stark steigen. Die aktuellen flightright-Zahlen für oe24 belegen das.

Wetter-Extreme

Zuletzt dürften immer heftigere Wetter-Extreme im Sommer den Flugverkehr teils großflächig lahmlegen, warnen Meteorologen. Der Reise-Sommer 2025 wird also nichts für schwache Nerven.