Holocaust-Museum: Pröll trifft Schwarzenegger in L.A.

Staatssekretär Alexander Pröll will die Errichtung eines Holocaust Center Österreich vorantreiben.

ÖVP- Staatssekretär Alexander Pröll hat sich in Los Angeles mit Arnold Scharzenegger getroffen. Dabei ging es um die Errichtung eines Holocaust Centers in Wien - Arnie sagte große Unterstützung für den Bau zu.

Im Vorfeld hat Pröll das älteste Holocaustmuseum der USA in Los Angeles besucht, um Innovationen für den Bau des Holocaust Centers in Wien aufzugreifen. (z.B. Hologramm von Holocaust-Überlebenden).

© BKA

Fahrplan Holocaust Center Österreich:

Zur Vorbereitung wurde eine internationale Befragung von Holocaust-Gedenk- und Bildungsinstitutionen durchgeführt, deren Ergebnisse im Dezember vorgestellt wurden. Mit Dezember hat der der nationale Stakeholderprozess gestartet. Im Mai 2026 werden die Ergebnisse dieser beiden Stränge in einem Bericht zusammengeführt und öffentlich präsentiert. Parallel dazu wird eine Kommission eingesetzt, die auf dieser Grundlage die Machbarkeitsstudie erarbeiten wird. Diese Kommission wird bis Ende 2026 erste Ergebnisse vorlegen,

Auf dieser Basis soll dann ein tragfähiger politischer Entscheidungsprozess stattfinden und Anfang 2027 fundierte Entscheidungen getroffen werden.