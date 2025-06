"Weihnachtmann" stach Kumpel nieder: Fall wieder vor Gericht

Ein Zeuge wurde nicht ins Gericht gelassen, weil er zu betrunken war.

Dem 60-Jährigen, der aufgrund seines markanten weißen Bartes in der Justizanstalt Josefstadt "Weihnachtsmann" und mittlerweile sogar von der Staatsanwaltschaft so genannt wird, musste sich am Dienstag erneut vor dem Landesgericht in Wien verantworten. Ihm wird vorgewaorfen, am 29. Juli 2024 im Sigmund-Freud-Park einen Freund (55) niedergestochen zu haben.

Weihnachtsmann stiehlt Familie 600 Euro

Weihnachtsmann auf Jetski rettet Badegäste in Not

Deshalb stach der "Weihnachtsmann" zu

Schon im ersten Rechtsgang hatte der Mann den Tötungsvorsatz bestritten. Die Geschworenen folgten im Februar seiner Verantwortung, verwarfen die Anklage und entschieden auf schwere Körperverletzung. Die drei Berufsrichter setzten jedoch den Wahrspruch wegen vorgeblichen Irrtums der Geschworenen aus, weshalb nun die Verhandlung vor einem neu zusammengesetzten Schwurgerichtshof wiederholt werden musste.

Der Angeklagte hatte sich mit einem Bekannten im Park getroffen, wo die beiden den Abend in weinseliger Stimmung verbrachten. Das spätere Opfer soll dann den Bekannten des 60-Jährigen angegriffen haben. "Der hat meinen Freund attackiert. Es war bedrohlich. Mit angedeuteten Faustschlägen", schilderte der Angeklagte. Er sei daraufhin dem Freund zu Hilfe gekommen, "indem ich den anderen drei Mal niedergeschlagen habe in der Hoffnung, dass er liegen bleibt. Der war aber so schnell wieder oben, das war ein Schnalzer." "Wie ein Stehaufmanderl", warf Verteidigerin Anita Schattner dazwischen. Der Kontrahent ihres Mandanten sei "aggressiv und unberechenbar" gewesen. "Er wollte einen Angriff stoppen. Er wollte keinesfalls töten oder schwer verletzen", bescheinigte Schattner dem "Weihnachtsmann".

Angeklagter: "Es ist Angst hochgekommen"

Ihn hätten die Kräfte verlassen, während der jüngere Gegner nicht nachgelassen habe, berichtete der Angeklagte weiter: "Es ist Angst hochgekommen." Deswegen habe er ein Messer ("Der Griff dürfte Kirschholz gewesen sein, hochqualitative Ausführung") gezückt und "bewusst seicht hingestochen". Es sei ihm "um einen Stich, nicht so tief, dann nimmt er mich ernst" gegangen: "Es war sicher übertrieben. Aber prinzipiell war es Notwehr."

Bei der Staatsanwältin biss er mit dieser Verantwortung auf Granit. "Es waren fünf gezielte wuchtige Messerstiche in Brust und Bauch. Ein Stich ist bis ins Fettgewebe des Herzens eingedrungen, ein Stich hat eine Rippe durchtrennt", bemerkte die Anklagevertreterin. Der 55-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt. Die Klinge des Messers hatte neben der Brust- auch die Bauchhöhle eröffnet und die Bauchmuskulatur durchsetzt. Eine rasch funktionierende Rettungskette und eine Notoperation retteten dem Mann das Leben.

Betrunkener Zeuge durfte nicht ins Gericht

An die den Stichen vorangegangene tätliche Auseinandersetzung hatte der 55-Jährige vor Gericht keine Erinnerung. Eigenen Angaben zufolge hatte er im Park fünf bis sieben Dosen Bier und eine kleine Flasche Wodka getrunken. Er habe den Begleiter des Angeklagten zurechtgewiesen, weil dieser eine Frau belästigt hätte. Dann sei es eskaliert.

Auf die Zeugenaussage des Freundes des Angeklagten, der mit seinem Verhalten die verfahrensgegenständlichen Gewalttätigkeiten ausgelöst haben dürfte, musste verzichtet werden. Der Mann wurde aufgrund einer hochgradigen Alkoholisierung vom Sicherheitspersonal nicht ins Gerichtsgebäude gelassen. Mit dem Einverständnis von Staatsanwältin und Verteidigerin wurden seine bisherigen Angaben in der Causa verlesen.