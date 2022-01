Deutschlands Eishockey-Star Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers am Samstag in der NHL zum vierten Sieg in Serie geführt.

Der 26-Jährige erzielte beim 7:2 bei den Montreal Canadiens, dem nach Punkten schwächsten Team der Liga, zwei Tore. Mit nun 31 Saisontreffern zog Draisaitl als Führender der Schützenliste mit Chris Kreider von den New York Rangers gleich. Mit zudem 30 Assists ist er in der Scorerwertung einen Punkt hinter Jonathan Huberdeau (Florida Panthers/62) Zweiter.