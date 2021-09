Weltweiter Wirbel um Frauen-Badetag

Am Freitag fand der 1. Badetag für Frauen in der Therme Vöslau statt.

Zugegeben, es ist ein Trend, der nicht neu ist und eigentlich kein Aufreger sein soll: Seit Jahren gibt es in Wellness-Spas, Fitnessstudios und auch in Schwimmbädern eigene ­Bereiche bzw. Tage nur für Frauen.



Dennoch sorgte der Frauen-Badetag in der Therme Bad Vöslau, der am Freitag von der Bloggerin DariaDaria veranstaltet wurde, für Aufsehen – weit über unsere Grenzen hinaus.



Die ganze Story lesen Sie HIER mit dem oe24plus-Abo. Jetzt anmelden!