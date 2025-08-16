Wieder Segelflugzeug-Absturz: Ein Verletzter

Ein Segelflugzeug ist am frühen Samstagnachmittag in Turnau (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) abgestürzt.
Die Polizei bestätigte auf APA-Anfrage eine entsprechende Meldung des ORF Steiermark.
Der ORF berichtete auch von einer verletzten Person - das konnte die Polizei vorerst nicht bestätigen. In Turnau befindet sich ein Flugplatz für Kleinflugzeuge.