Wieder Segelflugzeug-Absturz: Ein Verletzter

Ein Segelflugzeug ist am frühen Samstagnachmittag in Turnau (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) abgestürzt.

Die Polizei bestätigte auf APA-Anfrage eine entsprechende Meldung des ORF Steiermark.

Der ORF berichtete auch von einer verletzten Person - das konnte die Polizei vorerst nicht bestätigen. In Turnau befindet sich ein Flugplatz für Kleinflugzeuge.