segelflugzeug
© Getty Images

Steiermark

Wieder Segelflugzeug-Absturz: Ein Verletzter

16.08.25, 15:33
Ein Segelflugzeug ist am frühen Samstagnachmittag in Turnau (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) abgestürzt. 

Die Polizei bestätigte auf APA-Anfrage eine entsprechende Meldung des ORF Steiermark.

Der ORF berichtete auch von einer verletzten Person - das konnte die Polizei vorerst nicht bestätigen. In Turnau befindet sich ein Flugplatz für Kleinflugzeuge.

