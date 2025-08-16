Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
Kingsley Coman
© Getty

Al-Nassr

Top-Gehalt: So viel verdient Coman jetzt bei Ronaldo-Klub

16.08.25, 14:14
Teilen

Kingsley Coman (29) wechselt vom FC Bayern zu Al-Nassr nach Saudi-Arabien. Dort verdient der Franzose mehr als bei den Münchnern. 

Mit einem emotionalen Post verabschiedete sich Bayern-Flügelspieler Kingsley Coman von seinem Klub. Nach rund zehn Jahren wechselt der 29-jährige Franzose zu Al-Nassr nach Saudi-Arabien. Die Ablösesumme soll bei knapp 25 Millionen liegen, wobei fünf weitere Millionen durch Boni möglich sein sollen.

Bereits vor rund einem Jahr stand ein Wechsel Comans in die Wüste im Raum. Damals wollten die Münchner allerdings noch 70 Millionen Euro für den Flügelspieler. Die Preisvorstellungen wurden offenbar deutlich nach unten korrigiert. 

Für den FC Bayern lohnt sich der Deal dennoch. Denn mit Coman verschwindet ein Top-Verdiener von der Gehaltsliste des Klubs. Zuletzt soll er rund 19 Mio. Euro brutto im Jahr eingestrichen haben. Bei Al-Nassr, wo er künftig Seite an Seite mit Superstar Cristiano Ronaldo spielen wird, soll Coman ein Nettogehalt von 20 bis 25 Millionen Euro kassieren. Der Franzose unterschrieb einen Dreijahresvertrag.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden