Top-Gehalt: So viel verdient Coman jetzt bei Ronaldo-Klub

Kingsley Coman (29) wechselt vom FC Bayern zu Al-Nassr nach Saudi-Arabien. Dort verdient der Franzose mehr als bei den Münchnern.

Mit einem emotionalen Post verabschiedete sich Bayern-Flügelspieler Kingsley Coman von seinem Klub. Nach rund zehn Jahren wechselt der 29-jährige Franzose zu Al-Nassr nach Saudi-Arabien. Die Ablösesumme soll bei knapp 25 Millionen liegen, wobei fünf weitere Millionen durch Boni möglich sein sollen.

Bereits vor rund einem Jahr stand ein Wechsel Comans in die Wüste im Raum. Damals wollten die Münchner allerdings noch 70 Millionen Euro für den Flügelspieler. Die Preisvorstellungen wurden offenbar deutlich nach unten korrigiert.

Für den FC Bayern lohnt sich der Deal dennoch. Denn mit Coman verschwindet ein Top-Verdiener von der Gehaltsliste des Klubs. Zuletzt soll er rund 19 Mio. Euro brutto im Jahr eingestrichen haben. Bei Al-Nassr, wo er künftig Seite an Seite mit Superstar Cristiano Ronaldo spielen wird, soll Coman ein Nettogehalt von 20 bis 25 Millionen Euro kassieren. Der Franzose unterschrieb einen Dreijahresvertrag.