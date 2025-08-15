Alles zu oe24VIP
Supercup-Kracher: Woltemade-Poker überschattet Titel-Fight
© Getty

Sa., 20.30 Uhr

Supercup-Kracher: Woltemade-Poker überschattet Titel-Fight

15.08.25, 15:10
Teilen

Pokalsieger VfB Stuttgart trifft im Supercup auf Meister Bayern München (20.30 Uhr). Statt über Taktik spricht ganz Fußball-Deutschland nur über Nick Woltemade. 

Der 23-jährige Teamstürmer, Torschützenkönig der jüngsten U21-EM, würde am liebsten schon jetzt im Bayern-Trikot stürmen. Doch der Wechsel-Poker stockt: Stuttgart verlangt 70 Millionen Euro, die Bayern wollen nicht mehr bieten. „Respekt gebietet, das Thema vor dem Spiel nicht anzuheizen“, erklärte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund. VfB-Coach Sebastian Hoeneß schwärmt dennoch: „Nick ist ein wichtiger Baustein.“ Sollte kein Durchbruch gelingen, könnten die Münchner erst 2026 zuschlagen.

Bayern mit Offensivlücken – VfB mit Torjäger

Sportlich wäre Woltemade bei den Bayern jetzt gefragt: Mit Kingsley Coman (zu Al-Nassr), Leroy Sané und Thomas Müller fehlen drei Stammkräfte, Jamal Musiala ist verletzt. Neben Harry Kane, Michael Olise und Neuzugang Luis Diaz dürfte Serge Gnabry beginnen. Dahinter lauern Talente wie der 17-jährige Lennart Karl – Coach Vincent Kompany bittet jedoch um Geduld.
Der VfB hat mit Woltemade ebenfalls einen verlässlichen Vollstrecker: In allen fünf Pokalspielen der letzten Saison traf er – Vereinsrekord!

Statistik spricht klar für Bayern

Die Münchner reisen nach perfekter Vorbereitung (drei Siege) und mit einer beeindruckenden Bilanz an: 14 der letzten 15 Pflichtspiele in Stuttgart wurden gewonnen. Nur im Mai 2024 setzte es ein 1:3. In der Bundesliga-Historie feierte kein Klub so viele Siege gegen denselben Gegner wie Bayern gegen den VfB (84). Im Supercup ist es dennoch eine Premiere. Rekordsieger Bayern (17 Teilnahmen, zehn Titel) will auch diesmal zuschlagen. Für Kapitän Manuel Neuer geht es um seinen achten Triumph – damit würde er mit Thomas Müller gleichziehen.

Zwei Top-Offensiven im Vergleich

Vergangene Saison führte Bayern die Bundesliga bei Strafraumaktionen pro Spiel an (38,3), Stuttgart folgte auf Platz zwei (29,7). Kane liebt Spiele gegen den VfB – nur gegen Augsburg traf er öfter (sieben) als gegen Stuttgart (sechs).
Die Schwaben holten 2024 mit dem Pokalsieg den ersten Titel seit der Meisterschaft 2007. Ein Supercup-Erfolg wäre für Hoeneß der zweite große Coup – und erst der zweite in der VfB-Historie nach 1992.

Der Franz-Beckenbauer-Supercup ist also mehr als nur ein Saisonauftakt – er ist ein Fingerzeig für die Kräfteverhältnisse in der deutschen Bundesliga. Und alle Augen sind auf einen 1,98-Meter-Mittelstürmer gerichtet, der vielleicht sein letztes Spiel für Stuttgart macht.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

