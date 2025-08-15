Ab in die Wüste: Bayern-Star wird Ronaldo-Kollege

Kingsley Coman verlässt den FC Bayern nach zehn Jahren und wechselt nach Saudi-Arabien zum Klub Al-Nassr, bei dem auch Cristiano Ronaldo unter Vertrag steht.

Der deutsche Rekordmeister bestätigte den Transfer am Freitagabend. Die Ablösesumme soll bis zu 35 Millionen Euro betragen, Coman erhält in Riad einen Dreijahresvertrag und soll laut Medienberichten rund 20 Millionen Euro netto pro Saison verdienen.

„Von Herzen danke für eine einzigartig erfolgreiche gemeinsame Zeit“, erklärte Sportvorstand Max Eberl. Unvergessen bleibe vor allem Comans Siegtreffer im Champions-League-Finale 2020 gegen Paris Saint-Germain, der ihm „für alle Zeiten einen Platz in der Vereinsgeschichte“ sichere.

Coman verabschiedet sich

Coman selbst verabschiedete sich kurz zuvor auf Instagram. „Es ist kaum zu glauben, dass fast zehn Jahre vergangen sind, seit ich als 19-Jähriger München zu meiner Heimat gemacht habe“, schrieb der Franzose. Der Klub werde „immer ein Teil von mir sein“.

Der 29-Jährige bestritt 339 Pflichtspiele für die Bayern, erzielte 72 Tore und bereitete 71 Treffer vor. Er gewann neun deutsche Meisterschaften, dreimal den DFB-Pokal, sechsmal den Supercup sowie einmal die Champions League, die Klub-WM und den europäischen Supercup. Für Frankreich absolvierte er bislang 58 Länderspiele und traf achtmal.

Bayern-Trainer Vincent Kompany sprach von einem „emotionalen Moment“, Sportdirektor Christoph Freund würdigte Coman als „außergewöhnlichen Spieler und Menschen“, der den Verein „sehr geprägt“ habe. Dennoch wolle man nun nach vorne schauen und die Chance nutzen, „neue Energie in die Mannschaft zu bringen“.

Coman war am Donnerstag nach Saudi-Arabien gereist. Sein Vertrag in München wäre noch bis 2027 gelaufen.