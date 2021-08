10.000 Euro Kopfgeld auf Bankräuber

Nach einem brutalen bewaffneten Überfall, bei dem der Täter eine Kundin angeschossen hat, wurde Ausforschung des Täters eine Belohnung ausgelobt.

Wien. Der bewaffnete Überfall fand bereits am 03.04.2020 gegen 10:40 Uhr in Wien 22., Rennbahnweg statt – noch hat die Polizei den bisher unbekannten Täter nicht geschnappt und bittet jetzt um Hinweise. Im Zuge des Überfalls soll auch eine dort aufhältige Bankkundin, welche die Filiale verlassen wollte, vom Täter angeschossen und hierbei schwer verletzt worden sein, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt. Im Anschluss an die Tat soll der Tatverdächtige mit einem Fahrrad, welches im Zuge der Fahndung unweit des Tatortes sichergestellt werden konnte, geflüchtet sein.

Täterbeschreibung

Beschreibung des mutmaßlichen Täters zum Zeitpunkt der Tat:



Männlich, 175-180 cm groß, normale Statur

sprach Deutsch mit mutmaßlichem Wiener Dialekt

bekleidet mit Jeanshose, dunklen Sportschuhen, schwarzer halblanger Jacke, hellem/weißem Pullover und Baseballkappe

Der Tatverdächtige trug Einweg-Handschuhe und eine Schutzmaske

Er soll mit einer schwarzen Pistole bewaffnet gewesen sein

Die Wiener Polizei ersucht erneut um Hinweise zu dem Tatverdächtigen. Hinweise können auch anonym unter der Nummer 01/31310/33800 an das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Raub, weitergegeben werden.

Für Hinweise, welche zur Ausforschung des Täters führen, wird nunmehr ein Geldbetrag in Höhe von € 10.000,- ausgelobt.