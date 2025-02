13.000 Parkpickerl sind nur noch bis morgen gültig

Fünf Bezirke sind besonders von auslaufenden Parkpickerln betroffen, weil sie diese zeitgleich am 1. März 2022 eingeführt haben.

Verkehr. Die Magistratischen Bezirksämter ziehen zum Auslaufen von 50.000 Parkpickerln Zwischenbilanz: Noch immer gibt es 13.000, deren Gültigkeit in 3 Tagen endet, und die noch nicht neu beantragt wurden. Dies betrifft vor allem die großen Bezirke 13, 21,22 und 23. Im 22. Bezirk sind es rund 2.800, gefolgt vom 21. Bezirk mit rund 2.700 und an dritter Stelle der 23. Bezirk mit rund 1.740 Parkpickerln ohne neuen Antrag. Sie müssten aber in den nächsten Tagen bearbeitet werden.

Strafen. Um allfällige Strafen zu vermeiden, müssten die Kleber rechtzeitig beim Bezirksamt des Hauptwohnsitzes oder mittels Online-Antrag angefordert werden.