15 Jahre "ÖkoEvent" im Zeichen der Nachhaltigkeit

Die Stadt bietet seit mittlerweile 15 Jahren Beratung und Unterstützung zu umweltfreundlichen Veranstaltungen in Wien an.

Seit 2010 wird in Wien das Prädikat "ÖkoEvent" vergeben. Während für viele eine Durchführung ihrer Veranstaltung als nachhaltiges Event bereits eine Selbstverständlichkeit ist, haben andere noch Nachholbedarf.

"Nachhaltigkeit ist grundsätzlich ein sehr wichtiges Thema für eine Millionenstadt wie Wien - und die Bilanz von ÖkoEvent kann sich sehen lassen: Insgesamt wurden bis Ende 2024 mehr als 1.700 ÖkoEvents mit über 8 Millionen Besucher*innen durchgeführt“, zeigt sich Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky erfreut.

Seit einigen Jahren gibt es auch die Möglichkeit, eine Veranstaltung als ÖkoEvent PLUS zu deklarieren, wenn diese noch umweltfreundlicher ist.

Große und kleine ÖkoEvents

Als besondere Highlights sind die größten Veranstaltungen in Wien mit dem European Song Contest 2015, der jährliche Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz oder auch der Wiener Eistraum zu nennen. Auch die Viennale schaffte es 2024 ihr Filmfestival als ÖkoEvent durchzuführen. Der Weihnachtsmarkt am Spittelberg gewann auf Grund seiner hervorragenden umweltfreundlichen Ausrichtung 2024 sogar beim Wettbewerb "Nachhaltig gewinnen!".

Sämtliche Veranstaltungen, die im Wiener Rathaus stattfanden, egal ob Bälle oder Tagungen, wurden als ÖkoEvents durchgeführt. Aber auch viele andere Events wie Straßenfeste, Schulveranstaltungen, Pfarrfeste, Konferenzen, Kultur- und Sportveranstaltungen wurden als ÖkoEvent durchgeführt und leisteten so einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit und zum Klimaschutz.

Generell können umweltfreundliche Feste, Tagungen und Events in Wien unter der Dachmarke ÖkoEvent durchgeführt werden. Die Stadt Wien bietet Veranstaltern professionelle Unterstützung zur Durchführung von umweltfreundlichen Veranstaltungen an. Tipps und Infos wie Bezugsquellen für Mehrweggeschirr, Empfehlungen fürs Catering und Checklisten finden Veranstalter*innen auf der ÖkoEvent-Website: www.oekoevent.at.