15 Stunden Martyrium: Mädchen unter Drogen gesetzt und vergewaltigt

Die Mädchen kamen erst nach 15 Stunden wieder frei, als ihre Peiniger eingeschlafen waren.

Zwei Algerier müssen sich heute, Mittwoch, wegen Vergewaltigung vor dem Landesgericht in Wien verantworten. Vorwurf: Sie sollen am Nationalfeiertag am Kepplerplatz unter dem Vorwand, zwei Mädchen im Alter von 14 und 15 Jahren zu einer Party mitnehmen zu wollen, diese in ein Taxi gelockt und sie zu einem verlassenen Gebäude gebracht und sexuell missbraucht haben.

Dort im 20. Bezirk sollen die beiden Angeklagten die zwei Teenies schließlich in das Gebäude gezerrt und unter Drogen gesetzt haben. Danach soll der ältere Angeklagte die 15-Jährige vergewaltigt haben. Sein Komplize habe ihm dabei geholfen.

Die 14-Jährige versuchte Hilfe zu holen, wurde schließlich dann selbst attackiert. Sie hatte die Polizei angerufen, wusste aber nicht, wo sie sich befinde. Außerdem soll die Ortung des Handys nicht funktioniert haben.

Erst nach rund 15 Sunden konnten die beiden Mädchen flüchten, als die Algerier schliefen. Diese konnten schließlich festgenommen werden. Den Angeklagten droht bis zu zehn Jahre Haft.