16 Menschen und zwei Hunde bei Brand gerettet

Eine Frau musste wegen einer Rauchgasvergiftung ins Spital, die anderen Bewohner auf der Stiege 18 kamen mit dem Schreck davon.

© Viyana Manset Haber

Wien. Insgesamt 16 Menschen und zwei Hunde wurden von der Berufsfeuerwehr vor durch einen Kellerbrand verursachten Rauchgasen auf einer Stiege des Karl-Seitz-Hofs in Wien-Floridsdorf gerettet. Das Feuer war aus noch ungeklärter Ursache Freitag kurz nach 0.30 Uhr im Keller ausgebrochen, der Rauch drang über das Stiegenhaus teils auch in die Wohnungen ein. Beim Eintreffen der Feuerwehr warteten bereits mehrere Mieter an Fenstern im ersten Obergeschoß des Gemeindebaus in der Voltagasse auf Hilfe. Sie wurden über eine Kombileiter der Berufsfeuerwehr geborgen. Gleichzeitig begannen die insgesamt 35 Einsatzkräfte, die mit acht Fahrzeugen ausgerückt waren, unter Atemschutzausrüstung den Löschangriff, berichtete ein Sprecher der Berufsfeuerwehr der APA. Mehrere Personen wurden mit Fluchtfiltermasken ins Freie geleitet.

Einsatz nach Mitternacht dauerte zweieinhalb Stunden

© Viyana Manset Haber

Die Berufsrettung Wien versorgte mit ihrer Sonder-Einsatz-Gruppe und unterstützt durch ein Team der Johanniter insgesamt zwölf Hausbewohner, darunter drei Kinder, berichtete Rettungssprecher Andreas Huber. Eine Frau um die 40 musste wegen Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht werden. Die Löscharbeiten dauerten rund zweieinhalb Stunden. Weitere Stiegen der zu Großjedlersdorf gehörenden weitläufigen Anlage waren nicht betroffen.