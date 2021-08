17-Jährige stirbt nach Drogen-Party: Keine Hilfe von Begleitern

Die Tatverdächtigen wurden nach der Einvernahme wegen des Verdachts der Unterlassung der Hilfeleistung auf freiem Fuß angezeigt.

Wien. Ein 17-jähriges Mädchen ist in der Nacht auf Montag in Wien-Ottakring nach dem Konsum von Drogen und Alkohol gestorben. Laut Polizeisprecher Daniel Fürst hatte die Jugendliche mit zwei jungen Männern in einer Wohnung im Bereich Maroltingergasse gefeiert und dabei Alkohol sowie Benzodiazepine zu sich genommen. Das Trio legte sich nieder. Als die drei am Montag aufwachten, ging es der 17-Jährigen immer schlechter. Den Burschen wird vorgeworfen, zu spät Hilfe geholt zu haben.

Mädchen aus der Wohnung ins Freie getragen

Die jungen Männer - ein 16-jähriger finnischer und ein 21-jähriger italienischer Staatsbürger - dürften aus Angst, dass ihr eigener Drogenkonsum auffliegt, das Mädchen aus der Wohnung ins Freie getragen haben. Dann rief der Jugendliche bei der Polizei an, Uniformierte setzten zunächst die Erste-Hilfe-Maßnahmen, bis die Rettungskräfte übernahmen. Die Wiener Berufsrettung brachte die Jugendliche in ein Krankenhaus, wo sie starb. Hinweise auf Übergriffe seitens der männlichen Begleiter fanden sich bei den weiteren Ermittlungen nicht.