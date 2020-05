28-Jähriger bedrohte Nachbarn mit der Axt

Cannabis und Waffen sichergestellt - Vorwürfe zurückgewiesen.

Wien. Ein 28-Jähriger hat am Montagnachmittag in einem Stiegenhaus in Wien-Favoriten seinen Nachbarn mit einer Axt bedroht. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich rief das Opfer gegen 16.45 Uhr die Exekutive. Beamte der Polizeiinspektion Zohmanngasse nahmen den Rabiaten fest, obwohl er sich mit Kopfstößen und Tritten wehrte. Neben der Axt stellten die Polizisten in seiner Wohnung Waffen und Drogen sicher.

© LPD Wien

© LPD Wien

Die Auseinandersetzung spielte sich in einem Stiegenhaus in der Troststraße ab. Die Polizisten trafen dort den 28-Jährigen und seinen Nachbarn an. Das Opfer sagte, dass es den ihm unbekannten Kontrahenten angesprochen habe, weil er wild auf die Eingangstür der Nachbarswohnung eingeschlagen habe. Der 28-Jährige bedrohte daraufhin den Mann mit der Axt.

Vorwürfe zurückgewiesen

Der Täter sagte, er habe sich aus seiner eigenen Wohnung ausgesperrt und trat daher die Tür auf. Mit der Axt wollte er das bei der Aktion beschädigte Türschloss wieder zurechtbiegen. Der österreichische Staatsbürger wurde festgenommen, wogegen er heftige Gegenwehr leistete. Das nützte ihm aber nichts. Neben der Tatwaffe stellten die Beamten vier weitere Äxte, vier Schwerter, elf Messer, drei Softair-Waffen und drei Marihuana-Pflanzen samt Wärmelampen sicher.