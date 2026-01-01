Alles zu oe24VIP
3770 Gramm Freude: Elio ist Wiens Neujahrsbaby
Klinik Donaustadt

01.01.26, 11:18
Das neue Jahr beginnt in Wien mit einem besonderen Glücksmoment. Um 00.22 Uhr wurde Neujahrsbaby Elio in der Klinik Donaustadt geboren. 

Punkt 00.22 Uhr, nur Minuten nach dem Jahreswechsel, ertönte der erste Baby-Schrei 2026 in Wien. In der Klinik Donaustadt kam Neujahrsbaby Elio zur Welt. Der kleine Bub misst stolze 53 Zentimeter und bringt 3770 Gramm auf die Waage. "Elio ist das erste Kind der Familie. Die Geburt des kräftigen Buben verlief komplikationslos", so der Wiener Gesundheitsverbund (WIGEV).

Mutter und Kind sind wohlauf. Für die Familie beginnt das Jahr mit purem Glück.

