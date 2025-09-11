4.000 Euro in bar: Taxilenker findet Geldbörse

Taxifahrer finden in ihrem Auto sicher so einige Dinge, 4.000 Euro in bar gehören aber definitiv zur Ausnahme. So passiert ist es James A. (48) in Wien, der die Geldbörse wieder an seinen Besitzer übergab.

James war nichts ahnend in seinem Taxi unterwegs, als er plötzlich einen Anruf aus dem Callcenter bekam. Ein Schweizer Tourist hat seine Geldbörse verloren und ist dringend auf der Suche.

Wenig verwunderlich, wenn sich neben Ausweisen und Kreditkarten, auch 4.000 Euro darin befinden. "Ich bin stehen geblieben und habe meinen Wagen durchsucht. Und da bin ich auf die Geldbörse gestoßen", so James, der immerhin schon seit 20 Jahren in der Branche tätig ist.

Finderlohn wird geteilt

Und weiter: "Ich habe schon vieles in meinem Taxi gefunden, aber so viel Geld noch nicht. Handys finde ich alle zwei Monate in meinem Taxi. Ich bringe immer alles den Kunden zurück. Das gehört sich so!"

Der 48-Jährige brachte dem Schweizer die Börse ins Hotel, im Gegenzug gab es einen Finderlohn von 100 Euro. Als wäre der Taxler noch nicht aufrichtig genug, wird er diesen auch noch mit der Telefonistin teilen: "Immerhin haben wir den Fall gemeinsam gelöst."

Von Taxi 40100 gab es obendrein noch eine Geschenkbox für James A. Verdient!