Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
4.000 Euro in bar: Taxilenker findet Geldbörse
© Taxi 40100

Finderlohn

4.000 Euro in bar: Taxilenker findet Geldbörse

11.09.25, 13:34
Teilen

Taxifahrer finden in ihrem Auto sicher so einige Dinge, 4.000 Euro in bar gehören aber definitiv zur Ausnahme. So passiert ist es James A. (48) in Wien, der die Geldbörse wieder an seinen Besitzer übergab.

James war nichts ahnend in seinem Taxi unterwegs, als er plötzlich einen Anruf aus dem Callcenter bekam. Ein Schweizer Tourist hat seine Geldbörse verloren und ist dringend auf der Suche.

Wenig verwunderlich, wenn sich neben Ausweisen und Kreditkarten, auch 4.000 Euro darin befinden. "Ich bin stehen geblieben und habe meinen Wagen durchsucht. Und da bin ich auf die Geldbörse gestoßen", so James, der immerhin schon seit 20 Jahren in der Branche tätig ist.

Finderlohn wird geteilt

Und weiter: "Ich habe schon vieles in meinem Taxi gefunden, aber so viel Geld noch nicht. Handys finde ich alle zwei Monate in meinem Taxi. Ich bringe immer alles den Kunden zurück. Das gehört sich so!"

Der 48-Jährige brachte dem Schweizer die Börse ins Hotel, im Gegenzug gab es einen Finderlohn von 100 Euro. Als wäre der Taxler noch nicht aufrichtig genug, wird er diesen auch noch mit der Telefonistin teilen: "Immerhin haben wir den Fall gemeinsam gelöst."

Von Taxi 40100 gab es obendrein noch eine Geschenkbox für James A. Verdient!

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden