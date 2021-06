46-Jähriger rempelt Polizisten von hinten an und attackiert ihn

Im Zuge der Festnahme schlug der Mann dem Polizisten, den er zuvor gerempelt hatte, mehrmals mit der Faust und verletzte ihn dabei.

Wien. Ein 46-jähriger Passant hat am Montag bei einem Verkehrsschwerpunkt in Wien-Liesing einen Polizisten völlig unvermittelt von hinten angerempelt. Auch bei seiner folgenden Vernehmung in der Polizeiinspektion beruhigte sich der Mann nicht: Er trat vielmehr die Türe der Sicherheitsschleuse auf, sodass die Innenwand beschädigt wurde und attackierte noch einmal den Beamten, berichtete die Polizei.

Der österreichische Staatsbürger schlug dem Polizisten, den er zuvor - laut seinen Angaben unabsichtlich - gerempelt hatte, mehrmals mit der Faust gegen die Brust und verletze ihn. Der Beamte konnte seinen Dienst nicht weiter fortsetzen.