5. Trinkwasser-Hauptleitung: Bauarbeiten in Währing starten

Wien ist weltweit für sein hochqualitatives Trinkwasser bekannt. Um die Versorgung auch in Zukunft zu sichern, investiert die Stadt in die Erneuerung und den Ausbau der großen Versorgungsleitungen.

Wien macht sich fit für die Zukunft! Um auch in den kommenden Jahrzehnten eine zuverlässige Trinkwasserversorgung zu garantieren, wird derzeit eine neue, 5,5 Kilometer lange Wasserleitung im Westen der Stadt verlegt. Die fünfte Trinkwasser-Hauptleitung soll bis Frühjahr 2027 fertiggestellt sein und das Wasser vom Mildeplatz in Ottakring bis zur Sieveringer Straße in Döbling transportieren. Das Projekt kostet rund 54 Millionen Euro und soll die Wasserversorgung im Norden und Westen Wiens deutlich verbessern.

Baufortschritt und geplante Arbeiten

Der Bau erfolgt in drei großen Abschnitten. Der erste Abschnitt vom Mildeplatz bis zur Richthausenstraße in Hernals ist fast abgeschlossen, doch in Ottakring zeigen noch immer große Baugruben und Umleitungen, dass hier fleißig gearbeitet wird. Der zweite Abschnitt von der Richthausenstraße bis zur Schöffelgasse in Währing ist bereits in Planung, der Start ist für Frühjahr 2026 vorgesehen. Demnächst geht es dann richtig los im dritten Abschnitt.

Währing bekommt ein grünes Upgrade

Ab April wird der dritte Bauabschnitt durch den 18. Bezirk starten. In diesem Bereich werden 3.500 Meter neue Rohre verlegt, beginnend an der Waldeckgasse und der Scherffenberggasse. Die Arbeiten ziehen sich über die Alsegger Straße und Schindlergasse, bis sie schließlich die Dänenstraße im 19. Bezirk erreichen. Nach Fertigstellung soll die Fläche rund um die Leitung mit neuen Bäumen, Grünflächen und Sitzgelegenheiten aufgewertet werden – für ein schöneres Währing!