Arnie & Greta kämpfen in Wien fürs Klima

Heute ist Wien das Zentrum des Klimaschutzes: Arnold Schwarzenegger lädt zum dritten Mal prominente Politiker, Entscheidungsträger und Stars zum „R20 Austrian World Summit“ in die Wiener Hofburg. Schon am Montag traf „Arnie“ nach seiner Ankunft in Wien die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg. Sie ist heimlicher Star des Gipfels. Beide betonten, wie wichtig schnelleres Handeln gegen die Klimakrise jetzt ist.

Die 16-jährige Thunberg löste mit ihrem „Fridays for Future“-Klimaprotest eine weltweite Bewegung aus.

"Ich bewundere Sie schon lange"

Auch Prä­sident Alexander Van der Bellen empfing Thunberg schon am Montag in der Hofburg. „Ich bewundere Sie schon lange“, sagte Van der Bellen zu der Schülerin.

Thunberg löste Lawine aus: 1,8 Millionen protestierten

„Ohne sie würde die Klimaschutzbewegung nicht so existieren, wie sie jetzt ist“, sagt auch Katharina Rogenhofer, Leiterin des Klimavolksbegehrens (siehe Interview). Thunberg wird zur Eröffnung des Gipfels und beim „Climate Kirtag“ am Nachmittag auf dem Heldenplatz Reden halten. oe24.TV überträgt ab 9.30 Uhr den Gipfel mit Top-Gästen wie UN-Generalsekretär António Gu­terres, Skistar Aksel Lund Svindal und US-Astronaut Scott Kelly live (siehe Zeitplan rechts).

Demos weltweit

Zuletzt gingen auf der ganzen Welt 1,8 Mil­lionen Menschen für Klimaschutz auf die Straßen. Der Wiener Klimagipfel wurde von Teilnehmeranfragen überrollt. Kurzerhand stellten die Organisatoren den „Climate Kirtag“ auf die Beine, der am Nachmittag bei freiem Eintritt und moderiert von Model Barbara Meier auf dem Heldenplatz stattfinden soll. (baa)

Thunberg: Initiatorin von "Fridays for Future" marschiert bei Wien-Demo mit

Am Anfang saß sie ganz allein jeden Freitag vor dem schwedischen ­Parlament in Stockholm, ­neben sich das Schild „Schulstreik fürs Klima“. Doch immer mehr schlossen sich Greta Thunberg (16) an, sie löste eine Lawine aus, wurde weltberühmt. Auch in Österreich demonstrieren an Freitagen Tausende, manche Schüler schwänzen, wie Vorbild Thunberg. Nun kommt Thunberg für vier Tage nach Wien und will sich am Freitag in die Klimaschutz-Demonstration einreihen.

Der Zeitplan zum Klimagipfel

9.30 Uhr: Eröffnungszeremonie.

9.40–10.20 Uhr: Nacheinander Reden von Alexander Van der Bellen, Greta Thunberg, Sebastian Kurz, António Guterres, Arnold Schwarzen­egger. oe24.TV überträgt live.

10.20 Uhr: Diskussionspanel: Rede Elisabeth Köstinger.

14 Uhr: Astronaut Scott Kelly.

15 Uhr: Start des Climate Kirtag. oe24.TV überträgt live.

17 Uhr: Rede Greta Thunbergs am Heldenplatz, danach Auftritt Pizzera & Jaus, Diskussion mit Aksel Lund Svindal, Auftritt Conchita Wurst, Rede von Arnold Schwarzenegger und Auftritt von Hubert von Goisern.­

Klimaschutz-Aktivistin Rogenhofer: "Schon jetzt mehr Tote wegen Hitze als im Straßenverkehr"

ÖSTERREICH: Wie brenzlig ist der Klimawandel bereits?

Katharina Rogenhofer: Er ist schon spürbar! In Österreich verursacht die Klimakrise Milliardenschäden in Land- und Forstwirtschaft. Es gibt inzwischen mehr Hitze- als Verkehrstote.

ÖSTERREICH: Können Strafen und Demos die Politik zum Umdenken bringen?

Rogenhofer: Was Schäden der Klimakrise und Strafen an Kosten verursachen, bringt hoffentlich einige zum Nachdenken. Der Druck der Straße zeigt, dass die ­Bevölkerung ambitionierten Klimaschutz will.

ÖSTERREICH: Welche Rolle spielt Greta Thunberg?

Rogenhofer: Sie war irrsinnig wichtig. Ohne sie würde die Bewegung nicht so existieren, wie sie jetzt ist. Sie ist aber nicht mehr die allei­nige Hauptfigur. Sie steht nicht allein, sondern wir stehen alle gemeinsam da.

