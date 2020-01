Demo vor Automesse: Mit Dinos fürs Klima

Dutzende Klimaaktivisten versammelten sich am Freitag vor der Messe Prater. Mit "Gehzeugen" statt Fahrzeugen sollte der enorme Platzverbrauch von Autos in Städten verdeutlicht werden.

„Von 12 bis 13 Uhr werden wir vor der Messehalle demonstrieren“, rief „Fridays For Future“-Aktivistin Lena Schilling ihre Mitstreiter am Freitag zum Mitmachen auf: „Wir wollen mit der Kundgebung vor der Messehalle aufrütteln, weil die Zukunft ganz sicher nicht in der herkömmlichen Automobil-Industrie liegt“, erklärt sie in ÖSTERREICH ihre Kampfansage gegen die Autofans.

Und so kam es, dass sich am Freitagmittag einige Hundert Demonstranten vor der Messe Prater versammelten und für ein autofreies Wien eintraten. Mit "Gehzeugen" statt Fahrzeugen wurde verdeutlicht wie viel Platz die Autos in der Stadt einnehmen. Platz, der auch für Fahrräder aufgewendet werden könne, so die jungen Klima-Aktivisten. "Mit den Gehzeugen zeigen wir, wie ungerecht der enorme Platzverbrauch von Autos ist. Wir fordern mehr Platz für Fahrräder statt für Autos", so die Gruppe auf Twitter.

Mit sarkastischen Transparenten stellten sich auch einige als Dinosaurier verkleidete Aktivisten vor die Automesse. Sie sollen den steinzeitlichen Gedanken der Autolobby repräsentieren.

Alles verlief ganz friedlich und zu einer Störaktion war es auch nicht gekommen - wie bereits im Vorfeld betont wurde. Man wolle aber weder die Automesse, die gestern begonnen hat, besetzen, oder gar die Autoausstellung stürmen: „Es wird eine Kundgebung mit 200, 300 Leuten vor der Messehalle geben“, so Simon Pories, ein weiterer „Fridays For Future“-Aktivist zuvor zu ÖSTERREICH: „Unsere Zukunftsvision ist eine völlig autofreie Stadt, das muss möglich sein. Wir möchten die Politik aufrütteln, es muss mehr getan werden.“

Video zum Thema: Fridays For Future demonstriert bei Auto-Show

Auto-Show-Veranstalter ganz locker

Michelle Kreuzmann, Sprecherin der Auto-Show, wurde über die bevorstehende und angemeldete Kundgebung informiert. Sie sagt zu ÖSTERREICH: „Wir warten vorerst ab, in welcher Form die Proteste geschehen werden. Keineswegs wollen wir die Demonstrationen der jungen Leute eskalieren lassen.“

Protest-Aufruf: "Wir demonstrieren, weil wir autofreie Städte wollen"

ÖSTERREICH: Warum der ­Protest gegen die Automesse?



Simon Pories: Autos sind klimaschädlich, auch E-Autos. Sie verbrauchen einfach zu viele Ressourcen. Unsere Zukunftsvision ist ein autofreies Wien.

ÖSTERREICH: Werden Sie die Messe stürmen?



Pories: Nein, wir wollen die Leute nicht schikanieren, werden auch nichts ­besetzen oder irgendwen angreifen. Wir wollen die Politik wachrütteln.

ÖSTERREICH: Wie groß wird der Protest?



Pories: Wir rechnen mit 200 bis 300 Personen.

