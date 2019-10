Diebesgut in wildem Zeltlager mitten auf Donauinsel gefunden

Wien. Eine Zeugin entdeckte im Bereich des Grünstreifens der Donauinsel ein Zeltlager, in dem sich offensichtlich mehrere Personen aufhielten bzw. dort wohnten, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt. Mehrfach wurden Waren aller Art in das Lager und von dort auch wieder wegtransportiert. Beamte des Stadtpolizeikommandos Donaustadt kontrollierten die fünf anwesenden Personen (allesamt slowakische Staatsangehörige im Alter von 20 bis 47 Jahren) und konnten dabei schnell feststellen, dass sich eine große Menge an Diebesgut und Einbruchswerkzeug in den Zelten befand.

© LPD Wien

Neben insgesamt fünf Fahrrädern, zahlreichen Uhren, Arm- und Halsbändern, Laptops, Tablets und Mobiltelefonen wurden auch Brecheisen, zwei Bolzenschneider, Sägen und diverse Zangen sichergestellt. Nach der vorläufigen Festnahme und einer polizeilichen Vernehmung der vier Männer und der Frau verfügte die Staatsanwaltschaft Wien Anzeige auf freiem Fuß.