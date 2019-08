Großeinsatz bei Brand in ehemaligem Wiener-Kult-Lokal

Wien, Floridsorf. Am späten Samstagnachmittag musste die Feuerwehr zu einem Großeinsatz in die Jedleseer Straße ausrücken. Dort stand die bekannte, ehemalige Kadlez-Brauerei in Brand. Um etwa 19 Uhr drang schwarzer Rauch aus dem Gebäude an der Ecke Jedleseer Straße und Floridsdorfer Hauptsraße, unter dem Floridsdorf-Tower gelegen.

Die Feuerwehr war dabei mit schwerem Atemschutzgerät und einer Drehleiter in Einsatz.

Über die Brandursache ist noch nichts bekannt.

Verletzt wurde dabei niemand, wie die Feuerwehr gegenüber oe24 bestätigt.

