Wegen 250 Euro: Flieger am Flughafen Wien gepfändet

Ein Flug von Griechenland nach Graz wurde storniert – die Kosten für das Ticket von Georg S. aber nicht zurückerstattet. Deswegen wurde jetzt ein ganzer Flieger der Air Adria wegen 250 Euro Schulden am Flughafen Wien-Schwechat im Auftrag des Fluggastrechteportals FairPlane gepfändet.

Es teilte in einer Aussendung mit, es habe die Fluglinie mehrmals aufgefordert, zu zahlen. Sogar ein Gerichtsurteil wurde ignoriert – daher ging der Fall an den Gerichtsvollzieher, wie Anwalt Stephan Verdino erklärt: „Die Frist zur Zahlung an den Gerichtsvollzieher ist am 5. September abgelaufen, sodass an diesem Tag der Vollzug am Ankunftsgate des Flughafens Wien-Schwechat unter Beisein des Gerichtsvollziehers, der Polizei und mir stattgefunden hat.“