Zehntausende Schüler für Klima-Schutz: "Wir sind eure Wecker"

Lasser rechnete kaum mit einer Entspannung in der Bundeshauptstadt. Der Ring sollte dem Experten zufolge zwar wieder für den Verkehr freigegeben werden, aber nur vorübergehend. Für Nachmittag war eine weitere Sperre angekündigt. Der ÖAMTC empfahl, die inneren Bezirke großräumig zu umfahren, dabei aber ebenfalls mit Verzögerungen zu rechnen. Wegen des Freitags dürften auch der Gürtel und die anderen Verbindungen stark belastet sein. Wer in die Innenstadt fahren muss, sollte dies dem Touringclub zufolge am besten mit der U-Bahn tun. Von Behinderungen betroffen waren auch Bus und Straßenbahn, unter anderem die Tram-Linien 1, 2, D und 71. Aus den anderen Städten wurden keine außergewöhnlichen Verkehrsbehinderungen gemeldet.

"Bruder Basti, schläfst du noch?"

Die kreativen Schüler haben Schilder gebastelt und auch Lieder umgedichtet. Zur Melodie von "Bruder Jakob" wollen sie den Bundeskanzler wachrütteln: "Bruder Basti, schläfst du noch?", skandieren sie. Keine Chance, dass der Bundeskanzler die Demo nicht in seinem Büro hört. Der Demo-Zug zog doch am Weg auf die Ringstraße direkt am Bundeskanzleramt vorbei.

Zwischen 10.000 und 30.000 Teilnehmer in Wien

Offiziell gibt die Polizei, die Teilnehmerzahl der fünf Demozüge in Wien auf 10.500 an. Die Veranstalter sprachen von 25.000 Menschen am Heldenplatz - ein Reporter vor Ort schätzte die Zahl gar auf 30.000. In Wahrheit wird die Teilnehmer-Zahl dazwischen liegen. Immerhin kamen zu den Demozügen immer mehr Schüler im Verlauf des Tages und am Heldenplatz dazu.

In Linz mehr Teilnehmer als erwartet

In Linz zählte die Klima-Demo am Freitag wesentlich mehr Teilnehmer als erwartet. Angemeldet worden waren 1.000 Personen. Die Polizei zählte 3.000 und meldete "keine Zwischenfälle". Rund 1.000 Teilnehmer in Klagenfurt