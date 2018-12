Zug in Wien entgleist, Verspätungen bis Freitag

Wien. Die Lokomotive eines Eurocity und die ersten beiden Waggons sind am Donnerstagnachmittag nur etwa 300 Meter vom Wiener Hauptbahnhof entfernt entgleist. Betroffen war demnach der EC159 der laut Fahrplan um 15.58 Uhr den Hauptbahnhof in Richtung Zagreb verlässt. Verletzt wurde nach Angaben der ÖBB niemand.

© Twitter

Der Zug wurde laut ÖBB-Sprecher Bernhard Rieder evakuiert. Rund 150 Passagiere wurden vom Zug über den Gleiskörper zurück zum Hauptbahnhof geleitet.

© APA/HANS PUNZ

© APA/HANS PUNZ

+++STRECKENINFO+++

Zwischen Wien Hauptbahnhof & Wien Meidling ist es zu einem Unfall gekommen. Die Strecke ist für den Fernverkehr gesperrt. Der S-Bahn Verkehr ist derzeit nicht betroffen. Sobald wir nähere Informationen haben, informieren wir euch umgehend. #ÖBBStreckeninfo — ÖBB (@unsereOEBB) 20. Dezember 2018

Verspätungen bis Freitag

Der Fernverkehr vom Hauptbahnhof Richtung Süden war für längere Zeit unterbrochen. Fernzüge wurden teilweise über die Pottendorfer Linie umgeleitet. Züge auf der Weststrecke fuhren zum Westbahnhof. Für Züge, die aus Richtung Osten kamen, war am Hauptbahnhof Endstation. Rieder zeigte sich kurz vor 19.00 Uhr zuversichtlich, dass die Verbindung noch im Laufe des Abends wieder befahrbar sein dürfte. Andere Verbindungen waren bis zu 30 Minuten verspätet. Nicht betroffen war der Schnellbahn-Verkehr. Auch am Freitag wird es wegen Umleitungen noch zu Verzögerungen am Wiener Hauptbahnhof kommen.

+++UPDATE+++

Eine gute Nachricht haben wir für euch: Auch unserm Kollegen, der in der Lok gesessen ist, geht es gut. Somit hat es bei diesem Unfall keine Verletzten gegeben. #ÖBBStreckeninfo — ÖBB (@unsereOEBB) 20. Dezember 2018