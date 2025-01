Ab Februar: Alkoholverbot am Franz-Jonas-Platz

Bürgermeister Ludwig: Alkoholverbot am Franz-Jonas-Platz in Wien-Floridsdorf kommt mit Anfang Februar.

Die Stadt Wien richtet am Franz-Jonas-Platz in Floridsdorf die nächste Alkoholverbotszone ein. Eine solche existiert bereits seit mehreren Jahren am Praterstern. Wie Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Mittwoch erklärte, soll die neue Verbotszone mit Anfang Februar in Kraft treten. Zuvor hatte sich die Bezirksvorstehung jahrelang für eine Verbotszone in Floridsdorf engagiert.

Im Zuge der Schwerpunktaktionen für ein "sicheres Wien" hat Ludwig neben der Alkoholverbotszone in Floridsdorf weitere Neuerungen angekündigt.

Schwerpunkt: Sicherheit für Mädchen und Frauen

Sicherheitsgefühl auf hohem Niveau erhalten

Verstärkte Polizeikontrollen im Stadtgebiet

Personalstand in Wien wird ausgebaut

Die bisher gesetzten Maßnahmen würden erste Erfolge zeigen, wie eine Aufklärungsquote von knapp 45 Prozent bestätigt. Dies sei ein hervorragender Wert für eine Großstadt in Europa. Dennoch brauche es in Wien mehr Polizisten, die allein im vergangenen Jahr mehr als 2,5 Mio. Überstunden leisteten. Bereits eingerichtet wurde dafür ein Rekrutierungszentrum am Schottenring, zudem seien in Wien mehrere Werbe-Busse der Polizei im Einsatz.