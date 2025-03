Ältere Trafik-Mitarbeiterin überfallen: Fahndung nach Messer-Räuber

Die Mitarbeiterin erlitt einen Schock.

Eine Aushilfe in einer Trafik hat am Montagnachmittag in der Laaer-Berg-Straße in Favoriten einen bewaffneten Räuber in die Flucht geschlagen.

„Geld her!“ – Keine Reaktion!

Der dunkel gekleidete und wahrscheinlich eher südländische Typ stürmte um 17 Uhr in den Laden, zog ein Messer und forderte die Angestellte auf, den Kasseninhalt herauszugeben. Die etwas ältere Dame, eine Aushilfe in der Trafik, reagierte aber nicht sofort auf die Forderung, woraufhin der Räuber die Nerven verlor und zum Glück flüchtete.

Eine Großfahndung mit Streifen und Hubschrauber blieb vorerst erfolglos – der Messermann ist weiter auf freiem Fuß! Die Mitarbeiterin erlitt einen Schock.