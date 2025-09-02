Aufstand nach Preis-Hammer von Sima

Öffi-Preise und Parkgebühren massiv erhöht

Die angekündigten Preiserhöhungen von Stadträtin Ulrike Sima (SPÖ) sorgen für Wirbel. Nicht nur die Oppositionsparteien kritisieren das Vorgehen. Schon ab 1. Dezember trifft der Plan der Stadtregierung die Hotel-Vereinigung. Da wird die Ortstaxe von 3,2 auf 8,5 Prozent angehoben. Walter Veit, Präsident der Hotelvereinigung, meint, dass es nicht nötig gewesen sei, weil die Stadt ohnehin schon mitverdient habe.

Keine Ermäßigung für Senioren & Studenten

Bei den Wiener Linien werden die Preise auch angehoben. Neben der teureren Jahrekarte (467 € statt bisher 365 €) werden die Ermäßigungen für Senioren gestrichen. Für Wiens Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec ist das „ein Schlag ins Gesicht“. Sie fordert die sofortige Rücknahme der Tarifpläne. Auch das Semesterticket für Studierende wurde abgeschafft, womit die meist weniger Verdienenden ein enormer Kostenaufwand erwartet.

© APA

Nur der Verkehrsclub zeigt trotz höherer Parkkosten Verständnis. Allerdings hält man fest, dass in Relation zu den Öffis weniger Mehrkosten entstehen. Dies sei „kontraproduktiv“, wenn man weniger Verkehr in der Stadt fördern will.