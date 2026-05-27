Augustin-Hoffest in Margareten lädt ein

Am Freitag, den 29. Mai, lädt die Wiener Straßenzeitung "Augustin", die von Armut betroffenen Menschen eine Einnahmequelle und weitere Möglichkeiten sichert, zu ihrem traditionellen Hoffest. Neben kulinarischer Verköstigung erwartet die Besucher ein buntes Kulturprogramm.

Es ist wieder so weit: Der Augustin öffnet seine Tore und lädt am 29. Mai ab 17.00 Uhr zum legendären Hoffest nach Wien-Margareten. Das Fest ist seit Jahren ein fixer Treffpunkt für Nachbarschaft, Kulturinteressierte, Unterstützer, als auch Mitarbeiter und Verkäufer, um gemeinsam ein Zeichen für Solidarität und Vielfalt zu setzen.

Tanzperformances und literarische Einblicke

Das diesjährige Programm spiegelt die kreative Kraft des Augustin-Kosmos wider. Die Tanzperformance "Dancing in the Margins" unter der Choreografie von Mzamo Nondlwana, dargeboten von Augustinverkäufern (u.a. Jan Pisar, Lyubov Anna Leitner, Esther Omoarukhe, Juliet Vincent, ...), versteht sich als lebendiges Archiv des Widerstands und der gemeinschaftlichen Fürsorge. Sie beginnt mit rohen, fragmentierten Gesten und entwickelt sich zu kollektiven Rhythmen, die das Publikum zu einem Moment der Freude und Rebellion einladen. Darüber hinaus gibt es literarische Einblicke: Nadine Kegele, Hubertus September und Anna Maltschnig lesen Texte aus dem Augustin, musikalisch umrahmt von den revolutionären und gefühlvollen Liedern des Chors Hor 29. novembar. Für spätere Partystimmung sorgen Augustinverkäufer Santos mit seiner Percussiongroup sowie die DJ-Line von ennüi und zoewhale.

Kulinarik, Kunst und Tombola

Auch abseits der Bühne wird einiges geboten: Grillerei, ein großes Salatbuffet, hausgemachte Kuchen und erfrischende Getränke. Eine Tombola winkt mit Preisen wie Malereien von Felix Elawure und einzigartigen Fashion-Ergebnissen der Augustin Siebdruck-Arbeitsgruppe. Für die jüngeren Gäste gibt es auch wieder einen bunten Kindertisch.