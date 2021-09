Am Montag starten in Ostösterreich die Schulen – der Andrang auf die Teststraßen ist daher groß.

Wien. Vor dem Schulstart am Montag wollen Wiener Eltern noch einmal auf Nummer sicher gehen und lassen ihren Nachwuchs noch einmal testen. Seit 1. September setzt die Bundeshauptstadt auf strengere Regeln bei den Corona-Tests: PCR-Tests sind nur noch 48 Stunden statt bisher 72 Stunden gültig. Antigen-Tests in Apotheken gelten nur noch 24 Stunden.

Da, die Auswertung eines PCR-Tests dauern kann, wollten am Sonntag viele Eltern auf Nummer sicher gehen und ihre Kinder in der Test-Straße überprüfen zu lassen, damit die gut gerüstet am Montag um 8 Uhr in der Früh in die Schule starten können.

Das sorgte in den Test-Straßen teilweise für einen großen Andrang, wie ein oe24.TV-Lokalaugenschein zeigt.

