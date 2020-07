Auto in Wiener Innenstadt aufgebrochen - Polizei sucht Schmuck

Bei den Ohranhängern handelt es sich um mit 104 Diamanten im Brillant-und Baguette-Schliff - insgesamt 4,5 Karat - besetzte Anhänger aus 18 Karat Weißgold.

Wien. Nach einem Einbruch in ein Auto in der Wiener Innenstadt sucht die Polizei unter anderem zwei teure Ohranhänger. Laut Polizeisprecher Daniel Fürst brachen die Täter in der Nacht auf den 2. Juli in einen in der Johannesgasse abgestellten Pkw ein.

Sie ließen mehrere Kugelschreiber, geringe Bargeldmengen, einen Ring, eine Sonnenbrille, das Autohandbuch, eine kleine Ledertaschen und die Anhänger mitgehen. Bei den Ohranhängern handelt es sich um mit 104 Diamanten im Brillant-und Baguette-Schliff - insgesamt 4,5 Karat - besetzte Anhänger aus 18 Karat Weißgold. Der Gesamtschaden war zunächst nicht eruierbar, aber alleine die Anhänger dürften einen fünfstelligen Euro-Betrag wert sein.