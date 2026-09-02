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Haus des Meeres

Baby-Freude bei bedrohter Rochen-Art

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Ein Adlerrochen schwimmt in einem Aquarium, im Hintergrund Korallen und ein gestreifter Fisch.
© Haus des Meeres
Mit den drei gesunden Jungtieren ist dem Haus des Meeres nun ein wichtiger Erfolg gelungen, der zeigt, wie wertvoll gezielte Artenschutzarbeit für bedrohte Meeresbewohner sein kann.
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Große Freude im Haus des Meeres: Erstmals ist dort die Nachzucht des vom Aussterben bedrohten Gewöhnlichen Adlerrochens gelungen. Die drei Jungtiere mit den Namen Niklas, Bobby und Freywilla haben das Licht der Welt erblickt und entwickeln sich prächtig. Der Zuchterfolg gilt als Besonderheit, denn Adlerrochen vermehren sich nur sehr langsam. Nach einer Tragzeit von rund sieben Monaten bringt ein Weibchen meist lediglich drei bis sieben Junge zur Welt.

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Ein Adlerrochen wird im Aquarium von einer behandschuhten Hand gefüttert.
Fütterung eines jungen Adlerrochens im Haus des Meeres. © Haus des Meeres

Der Gewöhnliche Adlerrochen lebt im Ostatlantik und im Mittelmeer, seine Bestände gehen jedoch seit Jahren zurück. Ein Hauptgrund ist die Fischerei mit schweren Grundschleppnetzen. Die Tiere landen dabei oft ungewollt als Beifang in den Netzen. Darüber hinaus werden die sandigen und schlammigen Meeresböden, ihr natürlicher Lebensraum, stark beschädigt.

"Wir freuen uns sehr über diesen besonderen Zuchterfolg", betont Daniel Abed-Navandi, Stv. Zoodirektor und Kurator Aqua des Haus des Meeres. "Die erfolgreiche Nachzucht in menschlicher Obhut ist ein wichtiger Schritt hin zu nachhaltigen Aquarienbeständen. Gleichzeitig gewinnen wir mit unseren jungen Adlerrochen nicht nur neue Botschafter für den Schutz der Meere und ihrer bedrohten Bewohner, sondern auch wertvolle wissenschaftliche Erkenntnisse über ihre Entwicklung, Biologie und ihr Verhalten. So erweitern wir unser Verständnis für diese faszinierenden Meeresbewohner und leisten einen wichtigen Beitrag zu ihrem Schutz."

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