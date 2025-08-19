Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
Bäumen und Grünflächen wirken effektiv gegen Hitze
© Stadt Wien/Christian Fürthner

Naturnahe Maßnahmen

Bäumen und Grünflächen wirken effektiv gegen Hitze

19.08.25, 10:32
Teilen

Naturnahe Maßnahmen wie zusätzliche Baumpflanzungen, neue Grünflächen und die Entsiegelung von Flächen können die Hitzebelastung in dicht bebauten Wiener Stadtteilen deutlich senken. Das zeigen Untersuchungen der Geosphere Austria und des AIT (Austrian Institute of Technology).

Im Rahmen des Projekts "Sensus" berechnete das Forschungsteam mithilfe hochauflösender Stadtklimamodelle die Wirkung verschiedener Anpassungsmaßnahmen unter zukünftigen Klimaszenarien. Dabei wurden, wie es am Montag in einer Aussendung hieß, nicht nur Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Wind berücksichtigt, sondern auch Bebauung, Geländeform und Landnutzung.

Für ein dicht bebautes Stadtgebiet in Wien simulierte das AIT mit einem Mikroklimamodell in zwei Meter Auflösung die Effekte von Maßnahmen wie Baumpflanzungen, entsiegelten Parkplätzen, Dach- und Fassadenbegrünung, hellen Pflastersteinen und Nebelduschen. Das Ergebnis: Unter den angenommenen Bedingungen kühlten naturbasierte Maßnahmen die Umgebung lokal um bis zu zwei Grad Celsius ab – vergleichbar mit einem Höhenunterschied von rund 300 Metern. Besonders effektiv waren Bäume und Entsiegelungen.

Zehn Prozent weniger Hitzetage möglich

Geosphere Austria übertrug diese Ergebnisse anschließend auf die gesamte Stadt. Laut der Stadtklima-Expertin Maja Zuvela-Aloise könnten durch eine umfassende Umsetzung die Hitzetage in Wien um mehr als zehn Prozent sinken. "Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass naturbasierte und realistisch umsetzbare Lösungen die Auswirkungen der Klimaerwärmung deutlich dämpfen können", betonte sie. In der Klimaperiode 1991 bis 2020 verzeichneten dicht bebaute Stadtteile Wiens im Schnitt 78 Sommertage (mindestens 25 Grad) und 24 Hitzetage (mindestens 30 Grad)

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden